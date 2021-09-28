Шипачев отметил заслугу вратаря "Динамо" Еременко в первой шайбе в ворота "Спартака"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского хоккейного клуба "Динамо" Александр Еременко всегда подсказывает полевым игрокам, когда можно забить вратарю с нулевого угла, поэтому в шайбе нападающего Вадима Шипачева в ворота столичного "Спартака" есть его большая заслуга. Об этом Шипачев рассказал журналистам.

Во вторник "Динамо" со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шипачев открыл счет броском с нулевого угла, всего он набрал пять очков (один гол + четыре передачи).

"Пытались разыграть диагональ, но ребята спартаковские все перехватывали. Я посмотрел - вратарь положил щиток немного не туда, а Ерема (Александр Еременко - прим. ТАСС) всегда говорит, когда нужно такие штуки с вратарями делать. Так что половина гола - Александра Великого". - сказал Шипачев.

Дублем отметился 20-летний нападающий Дмитрий Рашевский, который по ходу матча был переведен в первое звено к Шипачеву и Станиславу Галиеву. "С некоторыми ребятами я в большинстве играл, так что понимаю их ход мыслей, как они будут действовать, никаких проблем не было", - отметил он.

"Динамо" набрало 18 очков после 10 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче москвичи 30 сентября на выезде сыграют с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар".