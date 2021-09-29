Месси заявил, что счастлив забить дебютный гол за ПСЖ

Аргентинец сумел отличиться в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Встреча состоялась во вторник и завершилась победой клуба из Парижа со счетом 2:0. Ранее нападающий провел за клуб три матча, в которых не отметился результативными действиями.

"Манчестер Сити" - очень сильный соперник, для нашей команды было важно выиграть этот матч после ничьи с "Брюгге" (1:1). Я очень счастлив, что сумел отличиться, - сказал Месси. - В последнее время я не мог играть в полную силу, это была моя вторая игра на этом стадионе. Я приспосабливаюсь к своей новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будут наши взаимодействия на поле. Нам всем нужно расти вместе, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную".

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. В следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ примет "Лейпциг" 19 октября.