Нападающий "Колорадо" Ничушкин отдал голевой пас в предсезонном матче НХЛ против "Вегаса"

ТАСС, 29 сентября. "Вегас" дома со счетом 4:3 обыграл "Колорадо" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард "Рейнджерс" Панарин набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Бостона"

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В составе хозяев шайбы забросили Патрик Браун (3-я минута), Николас Хейг (16), Алекс Пьетранжело (48) и Жонатан Маршессо (56), у проигравших отличились Оскар Олауссон (11), Боуэн Байрэм (39) и Джек Джонсон (47).

Российский форвард гостей Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом команды. Нападающий "Колорадо" Артем Анисимов не сумел отличиться результативными действиями.

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес" на выезде переиграл "Сан-Хосе" со счетом 4:3, нападающий гостевой команды Владимир Ткачев отдал голевой пас.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.