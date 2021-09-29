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Футбол в России

Футболист "Зенита" Клаудиньо заявил, что ставит командные достижения выше индивидуальных

Бразильский полузащитник перешел в петербургский клуб в августе

ТАСС, 29 сентября. Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо ставит командный успех выше личного. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Моя главная цель - помочь "Зениту" вновь взять золото Российской премьер-лиги, отлично выступить в Лиге чемпионов и выиграть как можно больше трофеев. Я ведь знал, что еду играть за самый популярный и титулованный клуб России, так что мне хочется своими действиями на поле лишь преумножить это. И не так важно, сколько я при этом забью мячей и сделаю передач. Конечно, мне это очень нравится, но на первом месте всегда командное, а не личное", - сказал Клаудиньо.

Клаудиньо выступает за "Зенит" с августа 2021 года. Всего за клуб он провел шесть матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи. "Зенит" после девяти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка и опережая идущее на втором месте столичное "Динамо" на четыре очка.

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