Определен состав сборной России по скелетону на предолимпийские тестовые старты в Пекине

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону определился с составом команды на предолимпийские тестовые соревнования, которые пройдут в октябре на новой санно-бобслейной трассе в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

В связи с пандемией коронавируса подавляющее большинство иностранных скелетонистов к настоящему времени не имеют на своем счету ни одного спуска на пекинской трассе, поэтому все потенциальные участники Олимпиады с 7 по 24 октября получат возможность сделать необходимое количество тренировочных спусков, а с 25 по 26 октября - принять участие в первых официальных соревнованиях на новой трассе.

"Сегодня на трассе в Сочи у нас состоялась контрольная тренировка, по итогам которой был определен состав команды на предолимпийские тестовые старты в Пекине. В Китай на следующей неделе отправятся восемь спортсменов, которые завоевали место в команде по спортивному принципу. Это Елена Никитина, Алина Тарарыченкова, Юлия Канакина, Алена Фролова, Никита Трегубов, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Владислав Семенов", - сказал Алимов.

"Сегодняшний старт стал также первым этапом отбора в олимпийскую команду. Окончательный состав станет известен в середине января", - добавил тренер. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

На чемпионате мира, который проходил в феврале в германском Альтенберге, Третьяков выиграл серебро в личном турнире скелетонистов, Никитина - бронзу. Эти спортсмены также заняли третье место в состязаниях смешанных команд. Чемпионат Европы - 2021 завершился победой российских спортсменов, Третьяков и Никитина в германском Винтерберге оказались недосягаемыми для конкурентов.