Бывший спортдиректор "Тамбова" прокомментировал гол экс-игрока клуба в ворота "Реала"

Тилль забил второй мяч в матче второго тура Лиги чемпионов в Мадриде, принеся "Шерифу" победу со счетом 2:1. После двух туров молдавский клуб лидирует в своей группе.

"Приятно, что этот футболист был у нас в команде, через полгода он забивает одной из лучших команд мира победный гол в Лиге чемпионов, и значит мы работали в правильном направлении. Я за него очень рад, - сказал Худяков. - Что касается Тилля, это футболист очень хорошего качества. Когда у нас не было зимой понимания, будем ли мы играть или нет, то мы сказали всем футболистам, что если у кого-то будут какие-то предложения, то мы всех спокойно отпустим. Ему сделал предложение "Шериф", и он поехал туда".

"Мы общались с ним не так часто, поскольку он не разговаривает по-русски. Я с ним говорил через Сашу Карапетяна (бывший нападающий "Тамбова" - прим. ТАСС) - он мне первый предложил посмотреть Тилля. Я посмотрел его игры, он мне понравился, тогда играл опорника. Считаю, что мы не пожалели, что взяли его, тем более он лишний раз сделал упоминание о "Тамбове", что очень приятно", - добавил Худяков.

Футболист из Люксембурга провел за "Тамбов" осенью 2020 года восемь матчей.