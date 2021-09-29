СМИ: Европейская лига плавания проведет досрочные выборы из-за недоверия к руководству

ТАСС, 29 сентября. Европейская лига плавания (LEN) проведет досрочные выборы в Париже в феврале 2022 года, так как 24 национальные федерации подписали петицию с призывом к проведению внеочередного конгресса из-за недоверия к действующему руководству. Об этом сообщает портал Inside the Games .

Петиция была представлена на конгрессе LEN 25 сентября в Будапеште. Члены организации акцентировали внимание на внутренних финансовых проблемах лиги, а также на отсутствии прозрачности и доверия к деятельности ведущих должностных лиц LEN. В марте 2021 года полиция Швейцарии изъяла документы во время рейда в офисах лиги в рамках расследования финансовых нарушений в отношении руководителей организации - президента LEN Паоло Барелли, а также генерального секретаря лиги Дэвида Спаркса.

Финансовый отчет LEN был одобрен на конгрессе 47 голосами против 43. Второе голосование было сосредоточено на доверии к руководству, в результате чего 46 членов проголосовали против, 44 - за, двое воздержались. По результатам голосования была подана петиция о созыве внеочередного конгресса, которую затем подписали 24 федерации-члена.

Внеочередной конгресс состоится в Париже 5 февраля. Президент Федерации плавания Португалии Антониу Хосе Сильва возглавил европейские федерации, подписавшие петицию о созыве внеочередного конгресса. Также сообщается, что среди тех, кто поддержал проведение досрочных выборов, были германская, французская, российская, греческая и швейцарская плавательные организации.

Барелли руководит LEN третий срок подряд, итальянец был переизбран в ноябре 2020 года, набрав 86 голосов против 13. В сентябре 2021 года Барелли предложил выделить национальным федерациям дополнительно €1,2 млн для восстановления после кризиса, связанного с коронавирусом.