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Летние олимпийские виды спорта

Ирина Привалова с 1 октября будет и. о. главного тренера сборной России по легкой атлетике

Позднее будет создана конкурсная группа, которая примет участие в выборе нового тренера
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова Владимир Астапкович/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова с 1 октября также будет исполнять обязанности главного тренера сборной России. Об этом Привалова сообщила ТАСС.

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Глава ВФЛА ранее сообщила ТАСС, что Юрий Борзаковский с 1 октября перестанет быть главным тренером национальной команды и займет пост спортивного директора федерации.

"1 октября я открываю конкурс на должность главного тренера национальной команды, позже на сайте ВФЛА появятся критерии и сроки отбора, будет создана конкурсная группа. До тех пор, пока не будет выбран новый главный тренер, я буду исполнять его обязанности", - сказала Привалова.

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова исполняет обязанности президента ВФЛА с февраля 2021 года после того, как этот пост вынужден был покинуть избранный в конце ноября Петр Иванов.

Теги
Борзаковский, Юрий МихайловичПривалова, Ирина АнатольевнаЛетние олимпийские виды спорта
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