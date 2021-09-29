Ирина Привалова с 1 октября будет и. о. главного тренера сборной России по легкой атлетике

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова с 1 октября также будет исполнять обязанности главного тренера сборной России. Об этом Привалова сообщила ТАСС.

Глава ВФЛА ранее сообщила ТАСС, что Юрий Борзаковский с 1 октября перестанет быть главным тренером национальной команды и займет пост спортивного директора федерации.

"1 октября я открываю конкурс на должность главного тренера национальной команды, позже на сайте ВФЛА появятся критерии и сроки отбора, будет создана конкурсная группа. До тех пор, пока не будет выбран новый главный тренер, я буду исполнять его обязанности", - сказала Привалова.

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова исполняет обязанности президента ВФЛА с февраля 2021 года после того, как этот пост вынужден был покинуть избранный в конце ноября Петр Иванов.