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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион в прыжках в длину Разерфорд вошел в сборную Великобритании по бобслею

Спортсмен завершил карьеру в легкой атлетике в 2018 году
Грег Разерфорд EPA-EFE/KIERAN GALVIN
Описание
Грег Разерфорд
© EPA-EFE/KIERAN GALVIN

ТАСС, 29 сентября. Британский легкоатлет Грег Разерфорд, победивший на Олимпиаде в Лондоне в прыжках в длину, отобрался в национальную команду по бобслею. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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"Невероятное событие произошло в моем бобслейном путешествии. Я отобрался в национальную сборную Великобритании и буду соревноваться зимой. Теперь нам нужно занимать хорошие места, чтобы попасть на Олимпиаду. Я сделал огромный шаг, переквалифицировавшись из атлета на пенсии в бобслеиста, и хочу поблагодарить всех, кто мне в этом помогал. Уже скоро мы выйдем на старт, и мне не терпится поделиться с вами нашим прогрессом", - написал Разерфорд.

Разерфорду 34 года, с 2006 по 2018 год он выступал в соревнованиях по прыжкам в длину. В 2012 году стал олимпийским чемпионом. Также на его счету победа на чемпионате мира и два титула чемпиона Европы.

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