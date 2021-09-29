Олимпийский чемпион в прыжках в длину Разерфорд вошел в сборную Великобритании по бобслею

ТАСС, 29 сентября. Британский легкоатлет Грег Разерфорд, победивший на Олимпиаде в Лондоне в прыжках в длину, отобрался в национальную команду по бобслею. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram .

"Невероятное событие произошло в моем бобслейном путешествии. Я отобрался в национальную сборную Великобритании и буду соревноваться зимой. Теперь нам нужно занимать хорошие места, чтобы попасть на Олимпиаду. Я сделал огромный шаг, переквалифицировавшись из атлета на пенсии в бобслеиста, и хочу поблагодарить всех, кто мне в этом помогал. Уже скоро мы выйдем на старт, и мне не терпится поделиться с вами нашим прогрессом", - написал Разерфорд.

Разерфорду 34 года, с 2006 по 2018 год он выступал в соревнованиях по прыжкам в длину. В 2012 году стал олимпийским чемпионом. Также на его счету победа на чемпионате мира и два титула чемпиона Европы.