Лопин решил перейти из легкой атлетики в бобслей и намерен выступить на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Спринтер Дмитрий Лопин, завоевавший на чемпионате России 2020 года в Челябинске серебряную медаль в беге на 100 метров, принял решение перейти в бобслей. Спортсмен сообщил ТАСС, что намерен отобраться в состав олимпийской команды на зимние Игры 2022 года в Пекине.

Лопин в феврале занял первое место в беге на 60 метров на московском турнире "Русская зима", спустя неделю на зимнем чемпионате страны он в финале показал четвертый результат на этой же дистанции. В конце марта - начале апреля Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро - в двойках, после чего был включен в список кандидатов в основной состав сборной России по бобслею на олимпийский сезон.

"Меня включили в основной состав, совсем скоро начнется централизованная подготовка к олимпийскому сезону. И как бы мне не хотелось расставаться совсем с легкой атлетикой, но если я буду совмещать оба вида спорта, то риск получения травмы увеличится, и я из списка кандидатов в олимпийскую сборную по бобслею смогу легко вылететь, если что-то случится. Поэтому я решил сосредоточиться на бобслее и готовиться к участию в Олимпиаде, если мне выпадет такой шанс", - сказал Лопин.

"Но и в дальнейшем буду отталкиваться от бобслея, потому что в этом виде спорта я вижу для себя больше перспектив, нежели в легкой атлетике. Будет шанс, выступлю в легкой атлетике. Но, как говорится, за двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь", - заметил собеседник ТАСС, совершивший первый в жизни спуск в бобе 17 марта.

29-летний Лопин сказал, что уже приступил к подготовке к олимпийскому сезону. "У нас уже был сбор команды Краснодарского края, 8 июня в Алуште начнется сбор национальной команды", - сказал спортсмен.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.