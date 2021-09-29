Футболисты "Зенита" вырвали победу в матче Юношеской лиги УЕФА с "Мальмё"

ТАСС, 29 сентября. Российский футбольный клуб "Зенит" одержал волевую победу над шведским "Мальмё" во втором матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки до 19 лет). Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:2.

На эту тему

В составе победителей мячи забили Рони Михайловский (43-я минута), Илья Родионов (79) и Арсений Зигангиров (90+1), у проигравших отличились Маркус Бьёрквист (11) и Исак Бьеркебу (89).

На групповом этапе юношеская Лига чемпионов идентична по составу Лиге чемпионов, "Зенит" выступает в группе H. Соперниками российского клуба также являются английский "Челси" и итальянский "Ювентус", следующий матч "Зенит" проведет 20 октября на своем поле с "Ювентусом". 14 сентября в первом матче группового этапа "Зенит" уступил в гостях "Челси" (1:3).

После двух проведенных игр "Зенит" набрал три очка и занимает второе место в группе. Лидирует "Челси" с тремя очками после одного матча. Третьим идет "Ювентус" (одно очко, один матч), четвертым - "Мальмё" (одно очко, два матча).

Матч "Ювентус" - "Челси" состоится в среду, начало - 17:00 по московскому времени.