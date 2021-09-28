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Лига чемпионов

Тренер "Мальмё" назвал "Зенит" фаворитом матча Лиги чемпионов

Йон-Даль Томассон отметил, что его команда постарается в среду огорчить "Зенит"
Йон-Даль Томассон EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN
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Йон-Даль Томассон
© EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" является фаворитом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Мальмё" Йон-Даль Томассон.

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Матч пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге.

"В первую очередь хотел бы сказать, что мы прошли четыре раунда [квалификации], чтобы выйти в групповой этап. Лига чемпионов - это не Лига Европы, это высочайший уровень футбола, я думаю, что можно быть расслабленным, но с правильным настроем, все это понимают", - сказал Томассон.

"Можно посмотреть, какое количество денег приносит клубу участие в Лиге чемпионов, а именно 200 или 300 млн шведских крон. Игры в Лиге чемпионов - это дополнительный матчи, бонусы, мы хотим развивать свой уровень футбола, развиваться как клуб, учиться, играя здесь. Мы, конечно, андердоги в игре, но попробуем кого-то разочаровать завтра", - добавил Томассон.

"Зенит" и "Мальмё" выступают в группе Н с итальянским "Ювентусом" и английским "Челси". В матчах первого тура "Зенит" на выезде проиграл "Челси" (0:1), "Мальмё" на своем поле проиграл "Ювентусу" (0:3).

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