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Летние олимпийские виды спорта

Трефилов вошел в тренерский совет Федерации гандбола России

Председателем совета стал Анатолий Драчев
Евгений Трефилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Трефилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов вошел в тренерский совет Федерации гандбола России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Председателем совета стал Анатолий Драчев.

В состав органа также вошли Сергей Зиза (секретарь), главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович и наставник женской команды Людмила Бодниева. Всего в состав совета вошли 16 специалистов.

В тренерский совет входят главные тренеры сборных России, а также представители четырех сильнейших мужских и женских клубов.

Российские гандболистки на Олимпиаде 2016 года завоевали золотые медали под руководством Трефилова. После Игр в Рио-де-Жанейро тренер оставил свой пост по состоянию здоровья, сейчас он является первым вице-президентом федерации и курирует женский гандбол.

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