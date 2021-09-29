МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов вошел в тренерский совет Федерации гандбола России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Назван состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора к чемпионату Европы

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Председателем совета стал Анатолий Драчев.

В состав органа также вошли Сергей Зиза (секретарь), главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович и наставник женской команды Людмила Бодниева. Всего в состав совета вошли 16 специалистов.

В тренерский совет входят главные тренеры сборных России, а также представители четырех сильнейших мужских и женских клубов.

Российские гандболистки на Олимпиаде 2016 года завоевали золотые медали под руководством Трефилова. После Игр в Рио-де-Жанейро тренер оставил свой пост по состоянию здоровья, сейчас он является первым вице-президентом федерации и курирует женский гандбол.