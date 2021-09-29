ЦСКА разрешили заполнить трибуны на домашних матчах КХЛ на 30%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА проведет семь ближайших домашних матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при 30-процентной заполняемости трибун. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

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Матч против новосибирской "Сибири" столичный клуб сыграет 29 сентября, еще шесть домашних встреч ЦСКА проведет в октябре. Проход зрителей на "ЦСКА-Арену" будет осуществляться только при наличии QR-кода.

На первых домашних матчах клуба допускалось присутствие 3 000 болельщиков. При этом наличие QR-кода не было обязательным условием.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 14 очками в 11 матчах.