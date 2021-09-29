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Летние олимпийские виды спорта

Тренер покинул молодежную сборную России по гандболу после скандала с договорными матчами

Виталий Иванов работал главным тренером команды с декабря 2018 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера молодежной сборной России среди игроков 2002 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Ранее ФГР временно отстранила восьмерых гандболистов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Было установлено, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

Исполком организации признал выступление команды на чемпионате Европы неудовлетворительным. На турнире сборная России заняла предпоследнее, 15-е место.

Иванов работал главным тренером сборной с декабря 2018 года.

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