Футболист "Наполи" Инсинье считает, что "Спартак" приехал в Италию за победой

ТАСС, 29 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи" будет претендовать на победу. Такое мнение высказал нападающий "Наполи" и чемпион Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

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Матч "Наполи" - "Спартак" состоится в четверг, начало встречи - 19:45 мск.

"Мы очень ждем завтрашний матч. "Спартак" приехал за победой, и мы должны выложиться на 300 процентов, если хотим дойти до финала в этом турнире", - сказал футболист.

15 сентября столичный клуб в домашнем матче первого тура потерпел поражение от польской "Легии" (0:1). "Наполи" в первом туре сыграл вничью в гостевом матче с английским "Лестером" (2:2).