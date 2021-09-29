Участвовавшие в организации договорной игры гандболисты получили деньги через транзакции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Гандболисты молодежной сборной России получили деньги от третьих лиц за организацию договорного матча через транзакции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Ранее ФГР дисквалифицировала восьмерых гандболистов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Было установлено, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат. Глава федерации Сергей Шишкарев заявил, что ФГР попросит возбудить уголовное дело по данному факту.

"Мы знаем, что деньги поступали через транзакции. Суммы, а также другую информацию сказать не можем, поскольку ведется расследование", - сказал Воронин.