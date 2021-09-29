Джикия: "Спартаку" нужно со всей серьезностью подойти к игре против "Наполи"

ТАСС, 29 сентября. Итальянский футбольный клуб "Наполи" является грозным соперником, поэтому игрокам московского "Спартака" нужно подойти к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы со всей серьезностью. Об этом на онлайн-конференции рассказал защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Матч между "Спартаком" и "Наполи" пройдет 30 сентября в Неаполе и начнется в 19:45 мск.

"У нас все игры важные, идем от игры к игре, - сказал Джикия. - Настроение хорошее, приехали в Неаполь, поэтому готовы к игре. Чувствую себя хорошо, полностью готов к игре, никакого дискомфорта не ощущаю. Что касается травм у наших игроков, такое бывает, плотный график".

"Думаю, что напряжение не чувствуется, есть игровое волнение. Но все мы понимаем, что "Наполи" - грозный соперник, поэтому нужно со всей серьезностью подойти к игре и выполнить все то, что говорит тренер. Всегда нужно выкладываться, завтра такая игра, когда нужно сделать все возможное. Очень крепкий, сильный соперник, который показывает все на футбольном поле. Смотрел игру с "Лестером", последнюю игру, сам убедился, что крепкая команда, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате Италии", - добавил Джикия.

"Спартак" и "Наполи" выступают в группе C вместе с польской "Легией" и английским "Лестером". В матчах первого тура "Спартак" на своем поле проиграл "Легии" со счетом 0:1, "Наполи" на выезде сыграл вничью с "Лестером" (2:2).