"Донбасс" требует более жесткого наказания за расизм в отношении хоккеиста "Кременчуга"

ТАСС, 29 сентября. "Донбасс" требует пересмотра наказания в отношении украинского хоккеиста "Кременчуга" Андрея Денискина, показавшего расистский жест темнокожему игроку Джалену Смереку в матче чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"1870$ за расизм?! За расистские действия в сторону игрока "Донбасса" Джалена Смерека игрока "Кременчуга" Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870$. Требуем пересмотра решения", - говорится в заявлении "Донбасса".

26 сентября в матче чемпионата Украины Денискин адресовал американскому защитнику "Донбасса" Смереку расистский жест, изобразив очистку банана. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Впоследствии дисциплинарный комитет лиги назначил Денискину дисквалификацию на три матча, а также дополнительную дисквалификацию на десять игр. Хоккеист может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации.