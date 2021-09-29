{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой хоккей

"Донбасс" требует более жесткого наказания за расизм в отношении хоккеиста "Кременчуга"

Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча

ТАСС, 29 сентября. "Донбасс" требует пересмотра наказания в отношении украинского хоккеиста "Кременчуга" Андрея Денискина, показавшего расистский жест темнокожему игроку Джалену Смереку в матче чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"1870$ за расизм?! За расистские действия в сторону игрока "Донбасса" Джалена Смерека игрока "Кременчуга" Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870$. Требуем пересмотра решения", - говорится в заявлении "Донбасса".

26 сентября в матче чемпионата Украины Денискин адресовал американскому защитнику "Донбасса" Смереку расистский жест, изобразив очистку банана. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Впоследствии дисциплинарный комитет лиги назначил Денискину дисквалификацию на три матча, а также дополнительную дисквалификацию на десять игр. Хоккеист может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации.

НХЛ
Стали известны сроки проведения Кубка Стэнли
Первые матчи плей-офф НХЛ пройдут 2 мая
Читать полностью