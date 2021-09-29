"Ак Барс" без шести недопущенных хоккеистов в овертайме проиграл "Йокериту" в матче КХЛ

ТАСС, 29 сентября. Хоккейный клуб "Йокерит" дома в овертайме обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки.

Шесть хоккеистов "Ак Барса" не допустили на матч КХЛ с "Йокеритом" в Финляндии

У победителей отличились Никлас Фриман (8-я, 32-я минуты), Йон Норман (45) и Йессе Йоэнсуу (64). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Николай Коваленко (29), Дмитрий Кагарлицкий (45) и Артем Галимов (58).

Перед матчем стало известно, что финские власти отказались допускать на матч шестерых игроков "Ак Барса", это решение было принято главным санитарным врачом города Хельсинки в связи с тем, что тест одного из игроков казанской команды на коронавирус дал положительный результат. До игры были допущены только вакцинированные игроки "Ак Барса" либо имеющие устойчивый иммунитет.

Ранее в среду домашние победы одержали магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". "Металлург" со счетом 4:3 обыграл "Барыс" из Нур-Султана, "Салават Юлаев" был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" - 3:2.

"Йокерит" одержал 10-ю победу подряд, в 12 играх команда набрала 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 16 очками после 12 матчей расположился на четвертой строчке таблицы Востока. Следующий матч "Йокерит" также проведет дома, 1 октября финская команда сыграет с череповецкой "Северсталью". "Ак Барс" в этот же день в Москве встретится с ЦСКА.