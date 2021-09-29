Петржела считает, что "Зенит" полностью переиграл "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

В среду "Зенит" дома со счетом 4:0 обыграл "Мальмё". Эта победа стала для "Зенита" крупнейшей в Лиге чемпионов, а также первой с 27 ноября 2019 года, тогда в матче пятого тура подопечные Сергея Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0).

"Можно говорить, что "Зенит" полностью переиграл "Мальмё", потому что результат очень хороший. Я не знал, что "Зенит" победит с таким разгромом, но в итоге я счастлив, что все так закончилось. Дай бог, чтобы эта победа вдохновила "Зенит" перед матчами с "Ювентусом", потому что если им удастся обыграть "Ювентус" дома, то они будут иметь большие шансы на выход из группы", - сказал Петржела.

"Дзюба не был особенно заметен? Так бывает, может быть, ему не подошел соперник, но он очень важный для "Зенита" игрок", - отметил собеседник ТАСС.

После двух матчей "Зенит" с 3 очками располагается на третьей строчке таблицы группы Н. В первом туре петербуржцы уступили в гостях английскому "Челси" (0:1), который является лидером квартета с 3 очками, на второй строчке располагается итальянский "Ювентус" (3), замыкает таблицу "Мальмё" (0). Матч второго тура "Ювентус" - "Челси" завершится позднее в среду.

В следующем туре "Зенит" 20 октября примет "Ювентус", "Мальмё" в тот же день сыграет в гостях с "Челси".