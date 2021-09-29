Главный тренер "Мальмё" считает, что у "Зенита" есть шансы на победу в игре с "Ювентусом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" имеют шансы на победу в игре третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер шведского "Мальмё" Йон-Даль Томассон.

В среду "Зенит" дома разгромил "Мальмё" со счетом 4:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре команда Сергея Семака проиграла на выезде английскому "Челси" (0:1).

"Зенит" играл замечательно в Лондоне. Посмотрите, сколько у них было моментов в матче против "Челси". Конечно, у них есть шансы", - сказал Томассон.

Также тренер отметил, что "Мальмё" имел шансы забить в игре против петербуржцев. "Мы играли хорошо позиционно, создавали шансы, перегружали зоны и встречали сопротивление противника, который был даже немного запутан. Необходимы быстрые решения на таком уровне, но мы до этого не играли в Лиге чемпионов и не привыкли. Если бы мы забили гол или два, это было бы справедливо", - добавил Томассон.

"Зенит" 20 октября примет "Ювентус", "Мальмё" в тот же день сыграет в гостях с "Челси".