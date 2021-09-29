Семак: "Зениту" после второго гола и удаления стало легче в матче с "Мальмё"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургскому "Зениту" стало легче играть против шведского "Мальмё" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов после удаления игрока соперников. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В среду "Зенит" разгромил "Мальмё" со счетом 4:0. На 53-й минуте красную карточку получил игрок гостей Анель Ахмедходжич. Эта победа стала для "Зенита" крупнейшей в Лиге чемпионов.

"Что касается игры, хорошо начали первый тайм, минуты с 20-й игра выровнялась. Второй тайм тоже начали активно, после удаления играть стало существенно легче. Победили, поздравляем болельщиков с победой, сегодня матч удался и по игре, и по качеству. В ответной игре с "Мальмё" нам будет сложнее", - сказал Семак.

"Самая легкая победа? Конечно, не самая легкая, первый тайм мог закончиться с другим результатом, у обеих команд были моменты. Повторюсь, после второго гола и удаления нам стало легче играть", - добавил Семак.

"Зенит" одержал победу в Лиге чемпионов впервые с 27 ноября 2019 года, тогда в матче пятого тура группового этапа подопечные Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0). В прошлом сезоне петербургский клуб один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, заняв последнее место в своей группе.

После двух матчей "Зенит" набрал 3 очка. В следующем туре петербуржцы 20 октября примут итальянский "Ювентус".