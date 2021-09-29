Малафеев: теперь "Зенит" должен показать себя в матче с "Ювентусом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. "Зенит" после крупной победы над шведским "Мальмё" должен показать себя в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", чтобы чувствовать себя более уверенно в следующих матчах. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер петербургского клуба Вячеслав Малафеев.

В среду "Зенит" дома со счетом 4:0 обыграл "Мальмё". Эта победа стала для "Зенита" крупнейшей в Лиге чемпионов, а также первой с 27 ноября 2019 года, тогда в матче пятого тура подопечные Сергея Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0).

"Сегодня "Зенит" действительно переиграл соперника по всем статьям - во владении мячом, по ударам, моментам, доминировал всю игру, поэтому, конечно, заслуженно победил. Сложно сказать, насколько существенную роль такая победа сыграет перед матчем с "Ювентусом". Думаю, что тут не нужно проецировать, так как "Ювентус" - это другая команда, с ней можно играть. "Зенит" должен показать себя и взять очки именно с таким соперником, чтобы еще более уверенно себя чувствовать в оставшихся матчах", - сказал Малафеев.

После двух матчей "Зенит" с 3 очками располагается на третьей строчке таблицы группы Н. В первом туре петербуржцы уступили в гостях английскому "Челси" (0:1), который является лидером квартета с 3 очками, на второй строчке располагается итальянский "Ювентус" (3), замыкает таблицу "Мальмё" (0). Матч второго тура "Ювентус" - "Челси" завершится позднее в среду.

В следующем туре "Зенит" 20 октября примет "Ювентус", "Мальмё" в тот же день сыграет в гостях с "Челси".