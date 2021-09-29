Семак: футболист "Зенита" Барриос хорошо играет на позиции центрального защитника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Колумбийский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вильмар Барриос хорошо себя проявляет на позиции центрального защитника. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В среду "Зенит" на своем поле разгромил шведский "Мальмё" со счетом 4:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого матча Барриос несколько раз также играл на позиции центрального защитника.

"Барриос прекрасно отреагировал на то, что будет играть на позиции центрального защитника, - сказал Семак. - Разговоры из серии "якобы недоволен" не хочется комментировать. Это такая позиция, к которой он готов и на которой хорошо играет. Я с ним лично два раза разговаривал по поводу позиции центрального защитника, это заблуждение, что он недоволен".

После двух матчей "Зенит" набрал 3 очка, столько же в активе у английского "Челси" и итальянского "Ювентуса", чей очный матч завершится позднее в среду. "Мальмё" очков не набрал. В следующем туре петербуржцы 20 октября примут итальянский "Ювентус".