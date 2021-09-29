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Лига чемпионов

"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

Туринский клуб победил с минимальным счетом благодаря голу Федерико Кьезы
Федерико Кьеза EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Федерико Кьеза
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 29 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл английский "Челси" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.

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Мяч забил Федерико Кьеза (46-я минута).

Команды выступают в группе H вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга и шведским "Мальмё". Ранее в среду "Зенит" разгромил шведскую команду со счетом 4:0. После матчей второго тура "Ювентус" занимает первое место в таблице с 6 очками, далее идут "Челси" (3), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0).

В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Зенитом" 20 октября. "Челси" в этот же день дома встретится с "Мальмё".

Лига чемпионов-2021/22. Группа H
МестоКомандаИВНПМО
1Челси11001-03
2Ювентус11003-03
3Зенит21014-13
4Мальмё20020-70

 

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