"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл английский "Челси" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.

Мяч забил Федерико Кьеза (46-я минута).

Команды выступают в группе H вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга и шведским "Мальмё". Ранее в среду "Зенит" разгромил шведскую команду со счетом 4:0. После матчей второго тура "Ювентус" занимает первое место в таблице с 6 очками, далее идут "Челси" (3), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0).

В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Зенитом" 20 октября. "Челси" в этот же день дома встретится с "Мальмё".