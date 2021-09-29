"Ювентус" обыграл "Челси" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл английский "Челси" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.
Мяч забил Федерико Кьеза (46-я минута).
Команды выступают в группе H вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга и шведским "Мальмё". Ранее в среду "Зенит" разгромил шведскую команду со счетом 4:0. После матчей второго тура "Ювентус" занимает первое место в таблице с 6 очками, далее идут "Челси" (3), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0).
В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Зенитом" 20 октября. "Челси" в этот же день дома встретится с "Мальмё".
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Зенит
|2
|1
|0
|1
|4-1
|3
|4
|Мальмё
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0