Россия оторвалась от Украины в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Зенита"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Победа петербургского "Зенита" над шведским "Мальмё" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов позволила России набрать 0,4 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оторваться от Украины, чьи клубы за два игровых дня набрали 0,2 балла.

Россия начинала нынешний еврокубковый сезон на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, однако из-за плохих результатов команд в квалификационных раундах Лиги чемпионов ("Спартак" дважды уступил "Бенфике" с одинаковым счетом 0:2) и Лиги конференций ("Рубин" и "Сочи" в третьем квалификационном этапе проиграли польскому "Ракуву" и сербскому "Партизану" соответственно) опустилась на десятую строчку. "Зенит" является единственным представителем России на групповом этапе Лиги чемпионов - команда попала туда напрямую как победитель чемпионата России. В Лиге Европы выступают обладатель Кубка России "Локомотив" и "Спартак".

Украину в Лиге чемпионов представляют киевское "Динамо" и Шахтер", в Лиге конференций выступает "Заря". На квалификационных стадиях еврокубковый сезон завершили "Колос" и "Ворскла".

В среду "Зенит" дома обыграл "Мальмё" со счетом 4:0. Киевское "Динамо" в этот же день крупно уступило германской "Баварии" (0:5), "Шахтер" во вторник сыграл вничью с итальянским "Интером" (0:0).

Россия набрала 31,282 балла, Украина отстает на 0,682 балла. В четверг матчи второго тура группового этапа Лиги Европы проведут российские "Локомотив" и "Спартак" - железнодорожники в Риме сыграют с "Лацио", красно-белые встретятся в Неаполе с "Наполи". В Лиге конференций украинская "Заря" сыграет на своем поле с "Ромой".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 2,100) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.