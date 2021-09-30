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Лига чемпионов

Вратарь "Шерифа" Атанасиадис претендует на приз лучшему игроку второго тура Лиги чемпионов

"Шериф" в гостях со счетом 2:1 обыграл мадридский "Реал", греческий голкипер сделал 10 сейвов
Йоргос Атанасиадис ("Шериф") и Эден Азар ("Реал") EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Йоргос Атанасиадис ("Шериф") и Эден Азар ("Реал")
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 30 сентября. Греческий голкипер молдавского футбольного клуба "Шериф" Йоргос Атанасиадис номинирован на приз лучшему игроку второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Во вторник "Шериф" на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1. Атанасиадис отразил 10 ударов по своим воротам.

Также на приз лучшему игроку второго тура претендуют защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр, нападающий португальской "Бенфики" Дарвин Нуньес, оформивший дубль в игре против "Барселоны" (3:0), и игрок германской "Баварии" Лерой Сане, ставший автором забитого мяча и голевой передачи в матче с киевским "Динамо" (5:0).

На групповом этапе 32 команды распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала выйдут лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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