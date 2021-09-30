Вратарь "Шерифа" Атанасиадис претендует на приз лучшему игроку второго тура Лиги чемпионов

ТАСС, 30 сентября. Греческий голкипер молдавского футбольного клуба "Шериф" Йоргос Атанасиадис номинирован на приз лучшему игроку второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Во вторник "Шериф" на выезде обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1. Атанасиадис отразил 10 ударов по своим воротам.

Также на приз лучшему игроку второго тура претендуют защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр, нападающий португальской "Бенфики" Дарвин Нуньес, оформивший дубль в игре против "Барселоны" (3:0), и игрок германской "Баварии" Лерой Сане, ставший автором забитого мяча и голевой передачи в матче с киевским "Динамо" (5:0).

На групповом этапе 32 команды распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала выйдут лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.