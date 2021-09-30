{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

World Athlerics начала расследование в отношении двух тренеров по делу Тимановской

Во время Игр в Токио Международный олимпийский комитет лишил Артура Шимака и Юрия Моисевича аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни

ТАСС, 30 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начала официальное расследование в отношении белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича, которые были причастны к попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину во время Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

На эту тему
МОК продолжает расследование по делу белорусской легкоатлетки Тимановской
МОК продолжает расследование по делу белорусской легкоатлетки Тимановской

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit, занимающийся вопросами честности в легкой атлетике, проведет расследование при полном сотрудничестве и поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

Во время Олимпиады в Токио МОК лишил Шимака и Моисевича аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Олимпиада-2022 в Пекине
Список одобренных вакцин от ковида для участников Игр-2022 опубликуют в конце октября
Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля
Список одобренных вакцин от ковида для участников Игр-2022 опубликуют в конце октября
Читать полностью