МОК продолжает расследование по делу белорусской легкоатлетки Тимановской

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает расследование по ситуации с белорусской бегуньей на спринтерские дистанции Кристиной Тимановской. Об этом журналистам рассказал директор МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд по итогам заседания исполкома организации.

"Дисциплинарная комиссия продолжает расследование, мы проинформируем вас о том, когда оно завершится и будут оглашены выводы", - сказал Маклауд.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.