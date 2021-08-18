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Тимановская рассказала о намерении сменить спортивное гражданство на польское

Легкоатлетка заявила, что сможет вернуться в Белоруссию, когда будет уверена, что для нее там безопасно
Кристина Тимановская Алексей Панциков/ТАСС
Описание
Кристина Тимановская
© Алексей Панциков/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что решила остаться в Польше и будет пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за польскую сборную.

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"Мы сейчас будем пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства - это карантин, который обычно длится три года, но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация вокруг меня, что это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши", - сказала она в среду в интервью телеканалу РБК.

Тимановская добавила, что сможет вернуться в Белоруссию, когда будет уверена, что для нее там безопасно. "Даже если я буду выступать за сборную Польши, то это никак не помешает мне приехать домой к своим родителям, встретиться с ними, съездить в места Минска, в которые мы любили ходить с мужем, - добавила спортсменка. - Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь - это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова".

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что вывезти из Токио ее намеревались под давлением и что она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.

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