{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Гол футболиста "Шерифа" Тилля "Реалу" претендует на звание лучшего в туре Лиги чемпионов

Мяч люксембургского полузащитника принес молдавскому клубу победу в гостевом матче
Себастьен Тилль EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Себастьен Тилль
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 30 сентября. Победный мяч люксембургского футболиста молдавского клуба "Шериф" Себастьена Тилля в ворота мадридского "Реала" претендует на звание лучшего гола во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему
Молдавский "Шериф" победил "Реал" в матче Лиги чемпионов
Молдавский "Шериф" победил "Реал" в матче Лиги чемпионов

28 сентября "Шериф" в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1, Тилль забил победный мяч на 90-й минуте матча. После двух туров молдавский клуб лидирует в турнирной таблице группы D .

Также на звание лучшего гола претендуют мячи нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси в ворота английского "Манчестер Сити" (2:0), нападающего испанского "Атлетико" Антуана Гризманна в матче против "Милана" (2:1) и защитника английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Телллеса в игре против "Вильярреала" (2:1).

Футбол в России
Шварц: участие Шунина в матче с "Крыльями Советов" остается под вопросом
Вратарь из-за травмы пропустил последние три игры команды
Шварц: участие Шунина в матче с "Крыльями Советов" остается под вопросом
Читать полностью