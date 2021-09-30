Гол футболиста "Шерифа" Тилля "Реалу" претендует на звание лучшего в туре Лиги чемпионов

ТАСС, 30 сентября. Победный мяч люксембургского футболиста молдавского клуба "Шериф" Себастьена Тилля в ворота мадридского "Реала" претендует на звание лучшего гола во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

28 сентября "Шериф" в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1, Тилль забил победный мяч на 90-й минуте матча. После двух туров молдавский клуб лидирует в турнирной таблице группы D .

Также на звание лучшего гола претендуют мячи нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси в ворота английского "Манчестер Сити" (2:0), нападающего испанского "Атлетико" Антуана Гризманна в матче против "Милана" (2:1) и защитника английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Телллеса в игре против "Вильярреала" (2:1).