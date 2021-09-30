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Футбол в России

Шварц: "Динамо" подходит к матчу с "Крыльями Советов" с полной ответственностью

Встреча чемпионата России пройдет в субботу на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" является серьезным соперником, поэтому "Динамо" подходит к игре с ним с полной ответственностью. Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

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Матч 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Динамо" и "Крыльями Советов" пройдет 2 октября в Москве и начнется в 16:30 мск.

"Мы подходим с полной серьезностью и ответственностью к этой встрече, - сказал Шварц. - В субботу нас ждет серьезный соперник, последний матч против "Зенита" (1:2) показал, что это дисциплинированная команда, которая может хорошо обороняться. Мы знаем, что это команда, где есть игроки с высоким индивидуальным мастерством".

"Хорошие фланговые игроки, которые обладают высокой скоростью, есть и забивной нападающий, поэтому в обороне нам нужно будет сыграть надежно, нужно показать ту игру, которая нам свойственна", - добавил Шварц.

"Динамо" с 19 очками после девяти туров занимает второе место в таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 10 очками располагаются на 11-й позиции.

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