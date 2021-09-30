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Летние олимпийские виды спорта

Аминов претендует на пост вице-президента Международной федерации современного пятиборья

Единственным кандидатом на должность президента организации является немец Клаус Шорманн

ТАСС, 30 сентября. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов будет переизбираться на пост вице-президента Международной федерации современного пятиборья (UIPM). Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

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Аминов занимает должность вице-президента организации с 2011 года.

Всего будет избрано пять вице-президентов, на эту должность претендуют девять человек. Президент организации будет избираться на безальтернативной основе, единственным кандидатом является немец Клаус Шорманн.

Член судейской коллегии ФСПР Дмитрий Меньшиков претендует на одно из шести мест в техническом комитете UIPM.

Выборы пройдут в онлайн-формате на 71-м конгрессе UIPM, который запланирован на 27-28 ноября.

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