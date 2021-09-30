Аминов претендует на пост вице-президента Международной федерации современного пятиборья

ТАСС, 30 сентября. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов будет переизбираться на пост вице-президента Международной федерации современного пятиборья (UIPM). Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

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Аминов занимает должность вице-президента организации с 2011 года.

Всего будет избрано пять вице-президентов, на эту должность претендуют девять человек. Президент организации будет избираться на безальтернативной основе, единственным кандидатом является немец Клаус Шорманн.

Член судейской коллегии ФСПР Дмитрий Меньшиков претендует на одно из шести мест в техническом комитете UIPM.

Выборы пройдут в онлайн-формате на 71-м конгрессе UIPM, который запланирован на 27-28 ноября.