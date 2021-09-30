Тренер "Шерифа" считает, что российские клубы потеряли хорошего игрока в лице Тилля

"Мы были рады его видеть, у Тилля хорошая левая, - сказал Вернидуб. - Да, вначале ему было тяжеловато у нас, но я видел, что Себастьен очень старательный парень, потихоньку набрал кондиции и сейчас находится в прекрасной форме. Думаю, он сделал правильный выбор, что пришел к нам. Ты где-то в жизни теряешь, но потом это все вдвойне воздается".

"Да, российские клубы потеряли неплохого иностранца" - добавил специалист.

Тиллю 27 лет, в 2020 году он выступал за российский "Тамбов", провел за клуб восемь матчей и отметился одной результативной передачей.