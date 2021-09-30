Тренер "Шерифа" считает, что российские клубы потеряли хорошего игрока в лице Тилля

ТАСС, 30 сентября. Люксембургский футболист молдавского клуба "Шериф" Себастьен Тилль, забивший победный гол мадридскому "Реалу" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, находится в прекрасной форме. Такое мнение высказал главный тренер "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".
"Мы были рады его видеть, у Тилля хорошая левая, - сказал Вернидуб. - Да, вначале ему было тяжеловато у нас, но я видел, что Себастьен очень старательный парень, потихоньку набрал кондиции и сейчас находится в прекрасной форме. Думаю, он сделал правильный выбор, что пришел к нам. Ты где-то в жизни теряешь, но потом это все вдвойне воздается".
"Да, российские клубы потеряли неплохого иностранца" - добавил специалист.
Тиллю 27 лет, в 2020 году он выступал за российский "Тамбов", провел за клуб восемь матчей и отметился одной результативной передачей.