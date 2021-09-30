Директор "Шерифа" Тархнишвили: интерес к футболистам есть, но не от российских клубов

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. Рустам Шарафутдинов/. Европейские клубы проявляют интерес к футболистам "Шерифа", возглавившего свою группу в Лиге чемпионов, но российских среди них нет. Об этом ТАСС рассказал директор молдавского клуба Важа Тархнишвили.

Тренер "Шерифа" Вернидуб заявил, что команда еще не сделала ничего экстраординарного в ЛЧ

"Шериф" на групповом этапе Лиги чемпионов одержал победы в первых двух турах. Во вторник команда из Тирасполя в Мадриде нанесла поражение "Реалу" со счетом 2:1.

"Интерес есть со стороны европейских клубов. Сейчас трансферное окно закрыто, посмотрим, что из этого интереса выйдет. Со стороны российских клубов интереса нет, - сказал Тархнишвили. "Наверное, потому что в России есть футболисты более высокого уровня", - иронично добавил он.

Директор клуба назвал одну из причин успеха команды в еврокубках. "Это очень хорошие отношения между тремя звеньями: президентом, генеральным директором и главным тренером. Все трое ставили перед собой одну задачу, хотели осуществить одну мечту - попасть в групповой этап Лиги чемпионов, и футболисты впитали эту идею. Получился единый кулак", - подчеркнул он.