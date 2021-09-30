Витория: футболисты "Спартака" заслужили победу над "Наполи"

В четверг "Спартак" на выезде выиграл у "Наполи" со счетом 3:2.

"Сложная победа, мы играли против очень классной команды, но мы в конце концов заслужили эту победу, - сказал Витория. - Не самое удачное начало, пропустили гол через полминуты, это последнее, что хочет видеть тренер в начале игры. "Наполи" показал хороший старт, потом мы наконец показали игру. В перерыве поговорили с игроками, сказали, что важно играть умно, сохранять нужную глубину".

"Мы просто делали свою работу и надеялись, что моменты придут. Важная победа, поздравил игроков, хороший день для нас", - добавил Витория.

В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".