Витория отметил профессионализм футболистов "Спартака" в матче с "Наполи"

В четверг "Спартак" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 3:2.

"Хотел бы отметить профессионализм своей команды, потому что в таких матчах часто бывает так, что футболисты выходят на второй тайм с кучей эмоций, но с малым количеством мыслей, - сказал Витория. - Я сказал, что мы можем проиграть матч, но мы не можем потерять себя. Мы вышли с правильным настроем, характером, взяли три очка в очень интенсивном матче".

"В воскресенье еще одна игра, нам нужно восстановиться, пока нет информации по травмированным игрокам, рассчитываем на тех, кто есть сейчас. Нам надо работать, сейчас нельзя сказать, что теперь все пойдет хорошо, мы заслужили победу, но нам нужно еще работать. Тот факт, что команда сохранила лицо и провела матч, как планировали, дорогого стоит", - добавил Витория.

В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".