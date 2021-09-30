Тренер "Спартака" заявил, что предчувствовал победу над "Наполи" еще на пресс-конференции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Руй Витория почувствовал, что команда победит итальянский "Наполи", еще в среду на пресс-конференции, потому что ни один из итальянских журналистов не пришел. Об этом Витория рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В четверг "Спартак" на выезде победил "Наполи" со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Согласен с тем, что "Спартак" играл на равных с "Наполи" за счет эмоций, - сказал Витория. - Но надо выигрывать такие матчи не только сердцем, но и головой, нам нужно прокачивать оба компонента. Могу открыть секрет, я всегда верю в свою команду, но вчера я был уверен в том, что мы победим. Я пришел вчера в комнату для пресс-конференций, я не увидел ни одного итальянского журналиста, переводчик немного опоздал".

"Это сигнал, "Наполи" подумал, что будет просто, это нам дало определенный заряд, понятно, что не это решило, но это маленькие детали, которые я увидел, именно они нам дали что-то такое, что я подумал о нашей победе. Вчера я это почувствовал, сегодня мы выиграли, это очень хорошо", - добавил Витория.

В другом матче группы С английский "Лестер" проиграл в гостях польской "Легии" со счетом 0:1. По итогам двух туров "Спартак", проигравший в первом туре дома "Легии" (0:1), набрал 3 очка и занимает второе место в таблице квартета. Лидирует "Легия" (6 очков), третьим идет "Наполи" (1), четвертым - "Лестер" (1). В следующем туре "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Наполи" на следующий день сыграет дома с "Легией".