Кечинов: удаление предопределило результат матча "Спартака" против "Наполи"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Красная карточка, показанная в первом тайме футболисту "Наполи" Мариу Рую в матче Лиги Европы со "Спартаком", позволила красно-белым взять игру под контроль и добиться победы. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов.

"Спартак", пропустив на первой минуте, одержал волевую победу со счетом 3:2 в Неаполе во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Было неудачное начало, думали, что дело пахнет разгромом. Но если взять игру, то повезло с тем, что у "Наполи" удалили игрока, и это предопределило результат, - сказал Кечинов. - Для "Спартака" это удаление сыграло хорошую службу - сразу после красной карточки команда взяла мяч под контроль и начала играть, создавать какие-то моменты, создавать хорошие комбинации".

"Из игроков не стал бы никого отмечать, в атаке в целом сыграли неплохо все. Только [Эсекьель] Понсе не попал в игру. Через такие игры уверенность и приходит. Я надеюсь, что в чемпионате получше дела пойдут и шансы на выход из группы в Лиге Европы повысятся", - добавил он.

В следующем матче "Спартак" в Грозном сыграет против "Ахмата" в 10-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. "В Грозном будет сложно, но думали, что в Неаполе будет еще сложней. Есть надежда, что команда поймает уверенность и будет действовать так, как она умеет играть", - подчеркнул он.