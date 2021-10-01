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Лига Европы

"Марсель" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Встреча соперников "Локомотива" по группе Е завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 1 октября. Французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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На 38-й минуте встреча была приостановлена из-за беспорядков на трибунах. По ходу первого тайма болельщики обеих команд начали перекидываться файерами.

В другом матче группы Е московский "Локомотив" в гостях проиграл итальянскому "Лацио" (0:2). По итогам двух туров "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу, набрав четыре очка. Вторым идет "Лацио" (3), третьим - "Марсель" (2), "Локомотив" замыкает таблицу (1).

В третьем туре "Галатасарай" 21 октября сыграет в гостях с "Локомотивом", "Марсель" в тот же день встретится на выезде с "Лацио".

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай21101-04
2Лацио21012-13
3Марсель20201-12
4Локомотив20111-31

 

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