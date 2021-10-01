"Марсель" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги Европы

ТАСС, 1 октября. Французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
На 38-й минуте встреча была приостановлена из-за беспорядков на трибунах. По ходу первого тайма болельщики обеих команд начали перекидываться файерами.
В другом матче группы Е московский "Локомотив" в гостях проиграл итальянскому "Лацио" (0:2). По итогам двух туров "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу, набрав четыре очка. Вторым идет "Лацио" (3), третьим - "Марсель" (2), "Локомотив" замыкает таблицу (1).
В третьем туре "Галатасарай" 21 октября сыграет в гостях с "Локомотивом", "Марсель" в тот же день встретится на выезде с "Лацио".
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Галатасарай
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|Марсель
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1