"Марсель" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги Европы

ТАСС, 1 октября. Французский "Марсель" дома сыграл вничью с турецким "Галатасараем" со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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На 38-й минуте встреча была приостановлена из-за беспорядков на трибунах. По ходу первого тайма болельщики обеих команд начали перекидываться файерами.

В другом матче группы Е московский "Локомотив" в гостях проиграл итальянскому "Лацио" (0:2). По итогам двух туров "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу, набрав четыре очка. Вторым идет "Лацио" (3), третьим - "Марсель" (2), "Локомотив" замыкает таблицу (1).

В третьем туре "Галатасарай" 21 октября сыграет в гостях с "Локомотивом", "Марсель" в тот же день встретится на выезде с "Лацио".