Хет-трик вышедшего на замену Кейна принес "Тоттенхэму" победу в Лиге конференций

ТАСС, 1 октября. Английский "Тоттенхэм" со счетом 5:1 обыграл словенский клуб "Мура" в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Встреча прошла в Лондоне.

У победителей голами отметились Деле Алли (4-я минута), Джованни Ло Чельсо (8), вышедший на замену на 59-й минуте Гарри Кейн (68, 77, 88). В составе "Муры" отличился Жига Коус (52).

В другом матче группы G нидерландский "Витесс" дома проиграл французскому "Ренну" со счетом 1:2.

После матчей второго тура "Тоттенхэм" занимает первое место в таблице, набрав 4 очка, далее идут "Ренн" (4), "Витесс" (3) и "Мура" (0). В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет в гостях с "Витессом" 21 октября, "Мура" в этот же день на выезде встретится с "Ренном".

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. "Сочи" и казанский "Рубин" вылетели по итогам третьего раунда квалификации. Финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.

Результаты других матчей игрового дня:

АЗ (Нидерланды) - "Яблонец" (Чехия) - 1:0;

"Алашкерт" (Армения) - ХИК (Финляндия) - 2:4;

"Гент" (Бельгия) - "Анортосис" (Кипр) - 2:0;

"Заря" (Украина) - "Рома" (Италия) - 0:3;

ЛАСК (Австрия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:1;

"Партизан" (Сербия) - "Флора" (Эстония) - 2:0;

ЦСКА (Болгария) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 0:0;

ЧФР (Румыния) - "Раннерс" (Дания) - 1:1;

"Базель" (Швейцария) - "Кайрат" (Казахстан) - 4:2;

"Копенгаген" (Дания) - "Линкольн" (Гибралтар) - 3:1;

"Омония" (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:4;

ПАОК (Греция) - "Слован" (Словакия) - 1:1;

"Унион" (Германия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 3:0;

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия) - 2:1.