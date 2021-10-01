Булыкин: "Локомотиву" нужно поскорее забыть матч с "Лацио" в Лиге Европы

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам "Локомотива" необходимо как можно быстрее забыть матч Лиги Европы с итальянским "Лацио". Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионата России, трехкратный обладатель Кубка России Дмитрий Булыкин.

В четверг "Локомотив" в Риме проиграл во втором туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2.

"К сожалению, "Локомотиву" не удалось хорошо сыграть, но сейчас стоит другая серьезная задача - восстановиться к следующим матчам. Было видно, что ребята много сил отдали игре, теперь нужно хорошо восстановиться, а тот матч забыть как можно быстрее, - сказал Булыкин. - "Лацио" был хорошо настроен, мог еще увеличить счет, "Локомотив" не смог ничего противопоставить. При 0:2 было тяжело отыграться, можно было даже еще пропустить".

В следующем матче "Локомотив" дома 3 октября сыграет с "Ростовом" в рамках чемпионата России.