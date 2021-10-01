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Лига Европы

Николич: "Локомотив" играл открыто, чем "Лацио" воспользовался в матче Лиги Европы

Римляне победили со счетом 2:0

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" играл в открытый футбол в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио", соперник этим воспользовался и победил. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

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В четверг "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2.

"Не могу сказать что-то особенное, "Лацио" был лучше сегодня, - сказал Николич. - Не хватило немного твердости на поле. Нужно поддерживать команду, двигаться дальше. Пробовали играть открыто, был риск, "Лацио" использовал это. Были хорошие отрезки в нашей игре, моменты, но не хватило немного реализации".

В таблице лидирует "Галатасарай" (4 очка), далее идут "Лацио" (3), "Марсель" (2) и "Локомотив" (1). В третьем туре "Локомотив" дома сыграет с "Галатасараем" 21 октября, "Лацио" в этот же день примет "Марсель".

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