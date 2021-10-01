Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока второго тура Лиги Европы

В четверг "Спартак" на выезде со счетом 3:2 обыграл итальянский "Наполи", Промес стал автором двух голов. Также на звание лучшего игрока второго тура претендуют полузащитник греческого "Олимпиакоса" Гиоргос Масурас, оформивший дубль в игре с "Фенербахче" (3:0), хавбек португальской "Браги" Галено, забивший два гола в матче против "Мидтьюлланна" (3:1), а также форвард французского "Лиона" Токо Экамби, ставший автором двух мячей в игре с "Брондбю" (3:0).

Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря. В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф первого розыгрыша Лиги конференций. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.