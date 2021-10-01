Чернышенко: российские паралимпийцы на Играх показали всю мощь безграничных возможностей

1-2 октября в Дзержинске пройдет Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения и 16-я торжественная церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь", лауреатами которой станут чемпионы Игр в Токио. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Дзержинска и Министерства спорта РФ.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы на Играх в Токио своими достижениями наглядно продемонстрировали силу духа и мощь безграничных возможностей человека. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Спортсмены-паралимпийцы прославили нашу страну на самых масштабных соревнованиях четырехлетия, установили исторический рекорд - заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, - сказал Чернышенко. - Своими достижениями российские паралимпийцы наглядно продемонстрировали силу духа и всю мощь безграничных возможностей человека".

"На протяжении семи лет форум вносит значимый вклад в развитие паралимпийского движения в России. В этом году около сотни мальчишек и девчонок с инвалидностью получат уникальную возможность приобщиться к регулярным занятиям спортом, здоровому и активному образу жизни. На мероприятиях форума традиционно будут обсуждаться стратегические вопросы развития паралимпийского движения. Правительство со своей стороны оказывает комплекс мер поддержки, эта работа будет продолжена, ежегодно увеличивается финансирование системы подготовки спортсменов с ограниченными возможностями", - добавил вице-премьер.

Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.