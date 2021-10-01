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Футбол в России

Сандро Шварца признали лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге второй раз подряд

Под руководством немца "Динамо" в сентябре проиграло "Нижнему Новгороду", а также победило "Сочи" и казанский "Рубин"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сандро Шварц, возглавляющий московский футбольный клуб "Динамо", признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В сентябре "Динамо" под руководством немецкого специалиста проиграло "Нижнему Новгороду (1:2), а также обыграло "Сочи" (1:0) и казанский "Рубин" (2:0). После девяти туров бело-голубые набрали 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

За Шварца проголосовали эксперты телеканала "Матч Премьер" и РПЛ. В тройку лучших тренеров сентября попали Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Сергей Семак ("Зенит").

Шварцу 42 года, он возглавляет московский клуб с 2020 года. Ранее Шварц был признан лучшим тренером чемпионата России по итогам июля и августа (первые два месяца турнира были объединены в один при голосовании - прим. ТАСС).

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