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Летние олимпийские виды спорта

Далалоян рассказал, почему пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике

Турнир в Японии стартует 18 октября

ТАСС, 1 октября. Чемпион Олимпийских игр в Токио российский гимнаст Артур Далалоян пропустит чемпионат мира в Японии из-за травмы ноги. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие. Спустя три месяца он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл на Олимпиаде в Токио золото командного турнира, а также стал шестым в финале личного многоборья.

"На Олимпиаде я выложился полностью, а дальше наступил спад, он был неизбежен, - сказал Далалоян. - Когда ушли эмоции и адреналин, травмированная нога снова о себе напомнила, появился небольшой дискомфорт. Думаю, сохранится до Нового года. Пока окончательно не восстановлюсь".

"Я очень хотел выступить на чемпионате мира, но ехать на турнир, когда ты не в оптимальной форме, не имеет смысла. Это в бундеслиге, если понимаешь, что не готов на сто процентов, можно облегчить какие-то комбинации. На чемпионате мира такой номер не пройдет", - добавил гимнаст.

Далалояну 25 лет, в его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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