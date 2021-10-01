Далалоян рассказал, почему пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике

Нагорный и Далалоян не примут участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие. Спустя три месяца он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл на Олимпиаде в Токио золото командного турнира, а также стал шестым в финале личного многоборья.

"На Олимпиаде я выложился полностью, а дальше наступил спад, он был неизбежен, - сказал Далалоян. - Когда ушли эмоции и адреналин, травмированная нога снова о себе напомнила, появился небольшой дискомфорт. Думаю, сохранится до Нового года. Пока окончательно не восстановлюсь".

"Я очень хотел выступить на чемпионате мира, но ехать на турнир, когда ты не в оптимальной форме, не имеет смысла. Это в бундеслиге, если понимаешь, что не готов на сто процентов, можно облегчить какие-то комбинации. На чемпионате мира такой номер не пройдет", - добавил гимнаст.

Далалояну 25 лет, в его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.