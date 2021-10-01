Игрок московского "Динамо" Шипачев признан лучшим нападающим месяца в КХЛ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признан лучшим форвардом сентября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шипачев забросил 9 шайб и сделал 17 результативных передач в 11 встречах. Он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Нападающий "Динамо" набирал очки во всех матчах текущего сезона и установил рекорд результативности КХЛ за первый месяц.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола из "Салавата Юлаева", одержавший с командой семь побед в восьми матчах сентября. В игре с минским "Динамо" (1:0) Метсола сыграл "на ноль". Финский голкипер отразил 94,69% бросков по своим воротам. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 1,38.

Лучшим защитником признан Михаил Пашнин из магнитогорского "Металлурга", на его счету 7 очков (0 шайб + 7 передач) в 11 играх при показателе полезности "+14" (лучший показатель в лиге). Лучшим новичком месяца стал 20-летний форвард московского "Динамо" Дмитрий Рашевский, набравший 13 (8+5) очков в 11 матчах.