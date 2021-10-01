Далалоян заявил, что его поразило выступление тхэквондиста Храмцова на Олимпийских играх

ТАСС, 1 октября. Тхэквондист Максим Храмцов проявил на Олимпиаде в Токио русский характер. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале иорданца Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира.

"В мае Храмцов сломал руку, в Токио в первом же поединке случился рецидив. А уже в Москве на обследовании выяснилось, что у Храмцова не только перелом, но и связки порваны, - сказал Далалоян. - Нужна операция. Недавно виделись в Кремле на приеме у президента - парень до сих пор с лангеткой".

"Это характер, русский дух. Когда ни на что не обращаешь внимания - просто идешь до конца", - добавил гимнаст.

Храмцову 23 года. В 2021 году тхэквондист стал олимпийским чемпионом, это золото стало первым в истории российского тхэквондо на Олимпиадах. Также спортсмен является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).