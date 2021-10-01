{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Далалоян заявил, что его поразило выступление тхэквондиста Храмцова на Олимпийских играх

Россиянин стал олимпийским чемпионом, несмотря на полученную в первом поединке турнира в Токио травму руки

ТАСС, 1 октября. Тхэквондист Максим Храмцов проявил на Олимпиаде в Токио русский характер. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

На эту тему
Российский тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль Олимпиады
Российский тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль Олимпиады

Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале иорданца Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира.

"В мае Храмцов сломал руку, в Токио в первом же поединке случился рецидив. А уже в Москве на обследовании выяснилось, что у Храмцова не только перелом, но и связки порваны, - сказал Далалоян. - Нужна операция. Недавно виделись в Кремле на приеме у президента - парень до сих пор с лангеткой".

"Это характер, русский дух. Когда ни на что не обращаешь внимания - просто идешь до конца", - добавил гимнаст.

Храмцову 23 года. В 2021 году тхэквондист стал олимпийским чемпионом, это золото стало первым в истории российского тхэквондо на Олимпиадах. Также спортсмен является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыХрамцов, Максим СергеевичДалалоян, Артур Грачьевич
КХЛ
Контракт Назарова с хоккейным клубом "Сочи" рассчитан на два года
Тренер назвал задачей команды попадание в плей-офф
Контракт Назарова с хоккейным клубом "Сочи" рассчитан на два года
Читать полностью